واشنطن 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسوصف نائب الرئيس الامريكي مايك بنس إيران بالدولة المارقة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأكبر دولة تدعم الإرهاب في المنطقة.وقال بنس في كلمة له أمام مؤتمر رؤساء البعثات العالمية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن إن "الاتفاق النووي الكارثي أفاد نظام الملالي وقمع الشعب الإيراني".وأكد نائب الرئيس أن الولايات المتحدة ستبقى في الشرق الأوسط وستواصل القتال لمنع تنظيم داعش الإرهابي البشع من العودة مجددًا.// انتهى //20:30ت م0246