جاكرتا 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسقالت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم إن جاكرتا ستفعل كل ما بوسعها لدعم حقوق الفلسطينيين عندما تبدأ عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.وأوضح المسؤول بوزارة الخارحية الإندونيسية فيبريان روديارد أن أندونيسيا ستضمن أن لا يتم دفن القضايا التي يواجهها الفلسطينيون، وستقدم دعمها القوي لمساعيهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .يذكر أن هذا العام بدأت إندونيسيا وألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان فترة من عامين دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.// انتهى //20:55ت م0251