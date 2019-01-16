الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية ، حلقة تطبيقية لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم بعنوان ( القيادة الاستراتيجية – وضع الرؤية المستقبلية والعمل لتحقيقها ) ، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الوزارة .

وهدفت الحلقة التي قدمها الخبير بشركة أرامكو السعودية المهندس فريد بن زين الدين كمفر ، إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين بالدورة ، وتعريفهم بملامح التوجهات الحديثة في أساسيات وأهمية الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ، وأسس التميز للقائد الإداري الفعّال في عمله ، والسلوك الفردي والجماعي في العمل ، والتعامل مع المستجدات العالمية ، والتخلص من الممارسات التقليدية في الإدارة.

يذكر أن الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية تسعى لتقديم برامج تسهم في تنمية وتطوير المهارات القيادية لموظفي الوزارة الذين يشغلون مهام قيادية .

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21:00ت م

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