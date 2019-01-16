عمّان 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسسلم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، رسالة خطّية من العاهل الأردني، ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات في القضايا الإقليمية.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم أن الوزير الأردني الذي بدأ زيارة رسمية إلى رومانيا قد عقد جلسة عمل مع رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانتشيلا، ونظيره الروماني تيودور ميلشكانو، تم التأكيد خلالها على زيادة التعاون عبر إنجاز العديد من الاتفاقيات في قطاعات حيوية سترفع حجم التبادل التجاري والاستثماري والتعليمي والسياحي بين البلدين.وأضاف البيان أن الصفدي، أجرى كذلك محادثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الصداقة في البرلمان الروماني روزاليا بيرو، تمحورت حول الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأردن ، والرغبة في التواصل بين السلطة التشريعية في البلدين.// انتهى //21:02ت م0253