الأمم المتحدة الامم المتحدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الكينية نيروبي أمس الثلاثاء، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا.وفي بيان صحفي حول هذا الشأن، قدّم الأعضاء تعازيهم الحارة، معربين عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم وشعب وحكومة كينيا، مبدين تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.وأشاد الأعضاء بدور كينيا في محاربة الإرهاب، وخاصة ما تقوم به في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) لمكافحة حركة الشباب الإرهابية.وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثّل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.وشدد الأعضاء على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة، حاثّين كل الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة كينيا والسلطات المعنية بهذا الشأن.وجدّد أعضاء المجلس، في بيانهم الصحفي، التأكيد على أن أي عمل إرهابي هو جريمة غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها أو هوية مرتكبيها.وكان مسلحون قد هاجموا مجمعاً يضم فندقاً في منطقة "ويست لاندس" بالعاصمة نيروبي، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وفق الأنباء التي أفادت بأن حركة الشباب قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى ///21:11ت م0254