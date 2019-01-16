اقتصادي/ الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
لندن 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.30 % ليصل عند مستوى 3077.22 نقطة.
وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 39.45 نقطة ليصل مستوى 10931.24 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 1.67 نقطة و62.60 نقطة على الترتيب.
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21:20ت م
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