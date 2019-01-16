حائل 10 جمادي الأول 1440 هالموافق 16 يناير 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل اليوم على العرض الشامل لصندوق الاستثمارات العامة عن مفهوم ( الداون تاون Downtown) في مدن المملكة الذي يجري تنفيذه من قبل صندوق الاستثمارات العامة.واستعرض سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بقصر أجا بحائل الميز النسبيه للمنطقة والمقومات الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبيئة والتراثية ، مؤكداً بأن إمكانات المنطقة التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الإستثمارات العامه لتنفيذ برامجه ومشاريعة في حائل لتكون فرص الاستثمار التنموي فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .كما استعرض سمو رئيس هيئة تطوير منطقة حائل الإمكانات المحفزة للاستثمار في أرض هيئة تطوير منطقة حائل التي تشكل ثلث النطاق العمراني لمدينة حائل خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحه فيها لتطوير الشريط السياحي لأرض الهيئة مما يسهم في نجاح توجهات ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي ستكون إضافة متميزة لفرص الاستثمار في مخططات استعمالات الأرض.وأشار سموه بأن هيئة تطوير منطقة حائل في مرحلتها الجديدة ستقود - بإذن الله - العديد من المبادرات التنموية النوعية في المنطقه بعد استكمال مراحل إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة والهيئة .إثر ذلك اطلع سموه والحضور على عرض مرئي لصندوق الاستثمارات العامة عن خطط وتوجهات الصندوق في منطقة حائل .وفي نهاية الاجتماع وجه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بعقد ورشة عمل موسعة أو ملتقى تنسيقي خلال الأسابيع المقبلة مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ومسؤولي الهيئة والصندوق والجهات الاستشارية لعرض ومناقشة عناصر ومكونات المشروع في الشريط السياحي الذي يمثل أحد أهم مكونات المخطط الشامل والهيكلي لتطوير أرض الهيئة لضمان تكامل وانسجام الرؤية التخطيطية للمشروع وإعداد خطة تنفيذية متكاملة العناصر لإعداد العرض النهائي للمشروع ، مؤكداً سموه على أهمية الشراكة التنموية والوصول لشرائح المجتمع بصورة مباشرة بواقعية ومهنية تعكس فعليًا ما تستهدفه مثل هذه المشاريع الحيوية من تنمية اقتصادية وفق تطلعات الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله ، ووفق أهداف ومستهدفات رؤية المملكه 2030 وبرامج التحول الوطني 2020م.// انتهى //21:28ت م0256