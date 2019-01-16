الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسشهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة لبيع قطع غيار السيارات بمحافظة الأحساء ، بعد صدور حكم قضائي على صاحب المنشأة إثر ثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع قطع غيار سيارات مقلدة وعرضها على أنها أصلية وهو ما يعد غشاً وتضليلاً وإيهاماً للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة والمسؤول عنها فقد صدر حكم المحكمة الجزائية بالدمام بفرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر واحد، ومصادرة وإتلاف جميع المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المقر التابع للمؤسسة الواقع بمحافظة الأحساء ، حيث تم ضبط كميات من فلاتر الهواء والطرمبات المقلدة لعلامات تجارية ، وبناء عليه تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإغلاق المقر المخالف وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما فيه من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاويهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.// انتهى //21:31ت م0257