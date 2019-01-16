سياسي / وزير الخارجية المغربي يلتقي مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
الرباط 10 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 16 يناير 2019 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلياس كاستيو، الذي يزور المغرب.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية في العديد من المجالات, ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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21:55ت م
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