الرباط 10 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلياس كاستيو، الذي يزور المغرب.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية في العديد من المجالات, ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:55ت م0259