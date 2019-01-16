الأحساء 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسترعى حرم سمو محافظ الأحساء الأميرة العنود بنت محمد آل الشيخ ، مساء غد , حفل تكريم ٥٥٧ متفوقة من طالبات الصفين الثالث المتوسط والثالث الثانوي بمدارس التعليم العام والأهلي وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار ومعاهد التربية الخاصة للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالأحساء وذلك في القاعة الكبرى للاحتفالات بجامعة الملك فيصل.وعبر مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، عن سعادته برعاية سموها للحفل ، مهنئاً الطالبات المتفوقات وأسرهن على هذا الإنجاز المشرف، داعياً إلى الاستمرار في طريق التفوق والجد والاجتهاد لما يسهم في دفع عجلة التنمية ورفعة الوطن .//انتهى//21:57ت م0262