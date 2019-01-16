رياضي / كأس آسيا 2019 : إيران والعراق يتأهلان إلى دور الـ16
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
تمسك منتخب فيتنام بفرصة التأهل للدور الثاني لكأس آسيا لكرة القدم 2019 ، بعد فوزه على اليمن 2 - 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة .
وسجل هدفي المنتخب الفيتنامي نغوين كوانغ هاي في الدقيقة 38 ، وكوي نغوك هاي عند الدقيقة 64 ، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة ، تأهل منتخبي إيران والعراق إلى دور الـ 16 ، بعد تعادلاهما 0-0 خلال مواجهتهما اليوم على ستاد آل مكتوم في دبي .
وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 3 نقاط لفيتنام التي تنتظر تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث .
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22:08ت م
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