أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستمسك منتخب فيتنام بفرصة التأهل للدور الثاني لكأس آسيا لكرة القدم 2019 ، بعد فوزه على اليمن 2 - 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة .وسجل هدفي المنتخب الفيتنامي نغوين كوانغ هاي في الدقيقة 38 ، وكوي نغوك هاي عند الدقيقة 64 ، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة ، تأهل منتخبي إيران والعراق إلى دور الـ 16 ، بعد تعادلاهما 0-0 خلال مواجهتهما اليوم على ستاد آل مكتوم في دبي .وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 3 نقاط لفيتنام التي تنتظر تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث .// انتهى//22:08ت م0263