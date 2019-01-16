الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرعى معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي قوات الأمن الخاصة لهذا العام من العسكريين والمدنيين.وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى معالي قائد قوات الأمن الخاصة ، كلمة رحب فيها بزملائه المتقاعدين ، معرباً عن اعتزازه بهم و بما قدموه من أعمال أسهمت في تطور و تقدم قوات الأمن الخاصة .وقال : إن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لرجالها الأوفياء الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بإخلاص وتفاني طوال فترة خدمتهم وتقديرا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم .بعد ذلك ألقى اللواء متقاعد عبدالله بن محمد الثمالي ، كلمة المتقاعدين ، عبر فيها عن شكره لمعالي قائد قوات الأمن الخاصة على تشريفه الحفل وعلى هذه البادرة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة برجالها الذين خدموا في ميادين العز والشرف .وتضمن الحفل ، قصيدة شعرية ، ثم التقت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //22:22ت م0265