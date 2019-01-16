ينبع 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسترأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع تطوير مرافئ الصيد , بحضور مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير المرافئ 2030م المهندس مهند بن خليفة الدريبي والجهات ذات العلاقة .ورحب المحافظ في بداية الاجتماع بالحضور, مشيداً بمبادرة تطوير المرافئ الخاصة بالصيد ومنها محافظة ينبع , مؤكداً أهمية سرعة استكمال المشاريع المتعثرة بما يتعلق بهذا الشأن والعمل على التعاون بما يحقق أهداف هذه المبادرة التي سيكون لها أثراً إيجابياً ومردوداً مالياً على الصيادين ومشغلي وسائط النزهة ودعماً للاقتصاد الوطني .// انتهى //22:41ت م0267