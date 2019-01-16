الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسعقدت لجنة التميز المؤسسي بإدارة تعليم محافظة الدوادمي اليوم ، اجتماعاً برئاسة مدير تعليم بالمحافظة عبدالله بن حمد السبيعي , وحضور رؤساء اللجان الفرعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة .وثمن مدير التعليم خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة على ملف المشاركة ، مؤكداً أهمية هذه الجائزة في الميدان التعليمية مما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بكل دقة من أجل أعداد ملف مشاركة متكامل .وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتميز المؤسسي ومعاييره وتشكيل فرق العمل لإعداد ملف مشاركة الإدارة في فئة التميز المؤسسي لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة .// انتهى //23:18ت م0269