عام / تعليم الدوادمي يستعرض أعمال لجنة التميز المؤسسي
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
عقدت لجنة التميز المؤسسي بإدارة تعليم محافظة الدوادمي اليوم ، اجتماعاً برئاسة مدير تعليم بالمحافظة عبدالله بن حمد السبيعي , وحضور رؤساء اللجان الفرعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة .
وثمن مدير التعليم خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة على ملف المشاركة ، مؤكداً أهمية هذه الجائزة في الميدان التعليمية مما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بكل دقة من أجل أعداد ملف مشاركة متكامل .
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتميز المؤسسي ومعاييره وتشكيل فرق العمل لإعداد ملف مشاركة الإدارة في فئة التميز المؤسسي لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة .
// انتهى //
23:18ت م
0269