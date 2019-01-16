سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تكسب جولة تصويت مجلس العموم على سحب الثقة
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
لندن 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
كسبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم جولة تصويت مجلس العموم على سحب الثقة عن حكومة حزب المحافظين الحاكم .
وصوت خلال جلسة المجلس ، ٣٢٥ نائباً لصالح الحكومة ، مقابل ٣٠٦ نواب أيدوا سحب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء .
وجاءت الخطوة بطلب من رئيس حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بعد خسارة الحكومة أمس جولة التصويت على مسودة المغادرة الأوروبية .
// انتهى //
23:29ت م
0270