الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسعقدت وزارة الصحة ، ممثلة بالوكالة المساعدة للالتزام ، ورشة عمل مكثفة لتدريب المفتشين على القيام بعملية التدقيق الإلكتروني للتقييم الذاتي لمدة يومين في مدينة عرعر , بمشاركة إدارات الالتزام في كل من صحة مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف والقريات و حائل .وتم خلال الورشة الإطلاق الرسمي لنظام التدقيق ولأول مرة في شمال المملكة .يذكر أن الصحة أطلقت مؤخراً مشروع التقييم الذاتي وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته إلكترونياً بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الإلكتروني مما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.وفي سياق متصل أعلنت الصحة عن إكمال التقييم الذاتي لأكثر من 8100 منشأة صحية خاصة بجميع مناطق المملكة وبنسبة بلغت 85% خلال الفترة التقييمية الأولى، حيث شمل التقييم المستشفيات والمجمعات الطبية وكذلك الصيدليات الخاصة.ويأتي نظام التدقيق ليمكن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة من التأكد من صحة و دقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة و قياس مدى التزامها بتلك المعايير.// انتهى //23:58ت م0271