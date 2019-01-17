جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مساء اليوم ، فريق يوفنتوس الإيطالي بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم لعام 2019م، بعد فوزه في اللقاء الذي جمعه مع نظيره فريق إي سي ميلان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.ونجح فريق اليوفي في خطف اللقب، بهدف سجله نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وسط حضور جماهيري غفير، تجاوز حاجز الـ 62235 ألف متفرج .من جهة ثانية، خصصت الهيئة العامة للرياضة لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي ، قرية إيطالية في الساحة الخارجية للمدينة، شملت عروضًا وفعاليات ترفيهية متنوعة، أبرزها عروض لفريق بارادا العالمي، وفريق العجلة الألماني، وألعاب ضوء وأخرى نارية، وسيرك وركن فني ومناطق للتجميل وأخرى للتصوير، كما ضمت القرية عروضًا موسيقية إيطالية وثقافية سعودية وألعابًا شعبية ورياضية متنوعة لفئات الجماهير كافة .وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير والتاريخي ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في شهر يونيو من عام 2018م المنصرم، ضمن الخطط التي وضعتها الهيئة للنهوض بالرياضة بالمملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى//00:11ت م0273