عام / تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالجوف غداً
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
سكاكا 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واس
علقت كلية التقنية بمنطقة الجوف بفروعها ، الدراسة غداً الخميس نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .
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