سكاكا 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واسعلقت كلية التقنية بمنطقة الجوف بفروعها ، الدراسة غداً الخميس نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .// انتهى //00:34ت م0275