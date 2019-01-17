رفحاء 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرعى محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني عصر اليوم, سباق الخيل الرابع على كأس المحافظة ، الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برفحاء وبدعم من اسطبل الصلال ، وذلك على ميدان سباق الفروسية بالمحافظة.وقبيل السباق تم استعراض الجياد المشاركة في السباق المكون من شوطين ، والذي شارك فيها 14 جواداً وبمسافة مقطوعة 2000 متر.وفي ختام السباق كرم العماني الفائزين بالسباق حيث حصل الجواد " شواش " للمالك عبدالله مدو على المركز الأول في الشوط الأول ، بينما حقق الجواد "مضنون" للمالك مشعل التمياط المركز الأول في الشوط الثاني .من جانبهم رفع ملاك الخيل ومحبي الفروسية في المحافظة شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه لسباقات الخيل بالمنطقة .// انتهى //00:35ت م0276