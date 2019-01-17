سكاكا 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسوجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتعليق الدراسة في مدارس الجوف للبنين والبنات ليوم غدٍ الخميس.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عبدالعزيز النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة ، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تحرص على سلامة الطلاب والطالبات وتضعها ضمن أهم أولوياتها.// انتهى //00:37ت م0277