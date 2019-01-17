سياسي / وزير الخارجية المغربي يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
الرباط 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ، اليوم بالرباط ، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغوريني التي تزور المغرب حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات , ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
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