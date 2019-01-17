الرباط 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ، اليوم بالرباط ، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغوريني التي تزور المغرب حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات , ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //00:39ت م0278