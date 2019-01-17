عرعر 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في جميع مدارس مدينة عرعر ، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .من جانبها أعلنت جامعة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في فرع الجامعة بمحافظة طريف نظرًا للمتغيرات الجوية .وقالت الجامعة : " بناء على ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس ، لجميع طلاب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة طريف .// انتهى //01:20ت م0279