عام / تعليق الدراسة غداً في مدراس التعليم بعرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف نظراً للتقلبات الجوية
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
عرعر 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في جميع مدارس مدينة عرعر ، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .
من جانبها أعلنت جامعة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في فرع الجامعة بمحافظة طريف نظرًا للمتغيرات الجوية .
وقالت الجامعة : " بناء على ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس ، لجميع طلاب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة طريف .
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