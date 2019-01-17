أثينا 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسحصلت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، على ثقة البرلمان بعد أن صوّت 151 نائبًا لصالح الحكومة الحالية عقب نقاش دام يومين.وشارك في التصويت الذي بدأ في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء 299 نائبًا، وفقًا لوكالة الأنباء اليونانية.وافتتح النقاش رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، مطالبًا النواب بدعم الحكومة في ظل مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة متهمة إياها بعدم القدرة على حل مشاكل البلاد.// انتهى //04:07ت م0282