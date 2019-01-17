الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك و حائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 20-46 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر و نصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:01ت م0002