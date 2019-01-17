عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك و حائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 20-46 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر و نصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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