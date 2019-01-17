الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يلتقي الأمراء والمواطنين ويناقش مدير التعليمخالد الفيصل: القيادة حريصة على تنمية المحافظاتفيصل بن خالد يبحث مشروعات الصحة بالشماليةفيصل بن مشعل: أبناء المملكة اعتادوا المبادرة لأعمال الخيروفد من غرفة الرياض يطّلع على سير العمل في المحكمة العمّاليةرئيس الشورى البحريني ينوه بدور المملكة في استقرار المنطقةنائب الشورى يشارك في برنامج "إثراء الشتوي"توجه سعودي - روسي لزيادة الاستثمارات المشتركة96 طفلاً يتنافسون على جائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريماستهداف دورية أميركية في سوريةماي تكسب جولة تصويت مجلس العموم على سحب الثقةالقوات الأجنبية تغادر العراق.. جزئياًعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أمام الفيتو الأميركيموسكو تتهم الغرب بزعزعة استقرار البلقان// يتبع //06:02ت م0003