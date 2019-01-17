عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يلتقي الأمراء والمواطنين ويناقش مدير التعليم
خالد الفيصل: القيادة حريصة على تنمية المحافظات
فيصل بن خالد يبحث مشروعات الصحة بالشمالية
فيصل بن مشعل: أبناء المملكة اعتادوا المبادرة لأعمال الخير
وفد من غرفة الرياض يطّلع على سير العمل في المحكمة العمّالية
رئيس الشورى البحريني ينوه بدور المملكة في استقرار المنطقة
نائب الشورى يشارك في برنامج "إثراء الشتوي"
توجه سعودي - روسي لزيادة الاستثمارات المشتركة
96 طفلاً يتنافسون على جائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم
استهداف دورية أميركية في سورية
ماي تكسب جولة تصويت مجلس العموم على سحب الثقة
القوات الأجنبية تغادر العراق.. جزئياً
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أمام الفيتو الأميركي
موسكو تتهم الغرب بزعزعة استقرار البلقان
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