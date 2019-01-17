وكتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( شكراً رجال الأمن ) قائلة : شكر مجلس الوزراء في جلسته الماضية رئاسة أمن الدولة وما توليه من جهود لمتابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً للبلاد؛ يأتي تقديراً من أعلى القيادة السعودية لرجال الأمن الذين بذلوا تضحيات محفورة في أذهان السعوديين في سبيل حماية الوطن ومقدراته وسلمه الاجتماعي.ويستحق رجال الأمن السعودي كل كلمات الشكر والثناء، فبجهودهم ينعم السعوديون بوطن مستقر في منطقة مضطربة، فأبطال الحد الجنوبي يذودون عن حدود البلاد ويصونونها، فيما لا يهدأ العمل الأمني في تعقب كل التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.وواصلت : ويحق للسعوديين أن يفخروا بقيادتهم ورجال أمنهم الذين يصلون الليل بالنهار عملاً مخلصاً لاستقرار بلادهم، فالمملكة اليوم من أكثر الدول في العالم استقراراً، وتعيش ازدهاراً اقتصادياً وحراكاً تنموياً لا يهدأ.وفي نهاية كل يوم طويل وشاق، يستذكر السعوديون تضحيات الأبطال وعطاءهم المستمر، مؤكدين أن تاريخ المملكة لن ينسى جهودهم.. فشكراً يا رجال الأمن.// يتبع //06:02ت م0005