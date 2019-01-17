طرابلس 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس بين قوة حماية طرابلس وقوة اللواء السابع القادمة من ترهونة بمنطقة وادي الربيع ، موضحة مقتل شخص وإصابة 19 أخرين ، وإعلان حالة الإستنفار القصوى في كافة المستشفيات.وأشارت الصحف إلى اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وزراء الصحة، والتعليم، والمواصلات، والداخلية والعدل، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بالأمن ، موضحة أن السراج اطلع على تقرير عن الوضع الأمني وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، لإرساء النظام العام، والتدابير الأمنية والعسكرية المتخذة لمواجهة التنظيمات الارهابية.ونوهت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بأوضاع هذه الأسر وأحوال الجرحى و دعم ذوي الاحتياجات الخاصة .وأخبرت عن إعداد أعضاء في مجلس النواب لمبادرة جديدة للخروج من الأزمة الليبية والانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد، تتضمن خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، والتأسيس لمرحلة مقبلة تقوم على الاستقرار، مشيرة أن المبادرة تتضمن جدولًا زمنًّيا محددًا للمسارات كافة، وأهمها المسار الدستوري، والانتخابات التشريعية والرئاسية.// انتهى //08:51ت م0008