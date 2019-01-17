الطائف 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأجرى الفريق الطبي في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 192 عملية قسطرة، منذ افتتاح الوحدة في شهر سبتمبر وحتى نهاية عام 2018, تنوعت بين إجراء 103 عمليات قسطرة استكشافية و 89 عملية قسطرة علاجية، منها 9 عمليات لحالات جلطات قلبية حادة أدخلت عن طريق قسم الطوارئ، وكذلك تم تركيب 122 دعامة قلبية.الجدير بالذكر أن عمليات قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، قللت من التحويل للمستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، التي كانت تحول سنوياً مئات الحالات، حيث بلغ عدد الحالات المحولة لعام 1439 بـ 539 حالة مرضية لمستشفيات داخل وخارج المحافظة من تخصصي الطائف، وعلى مستوى مستشفيات صحة الطائف فقد بلغ العدد ما يزيد عن 802 حالة.// انتهى //09:19ت م0009