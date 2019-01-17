نجران 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسنظمت أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، ورشة عمل مبادرة "وطننا أمانة 2019" في مرحلته الثانية، وذلك بمقر الأمانة .وتستهدف المبادرة الموظف والمسئول في القطاعات الحكومية لتوعيتهم بالأنظمة والعقوبات في جرائم الاختلاس والتفريط في المال العام .وجرى خلال الورشة التي دشنها أمين منطقة نجران حمد حسين عيبان، مناقشة أهداف المبادرة المتمثلة في نشر الوعي بمفاهيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة والحفاظ على المال العام ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وتوعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأثر الفساد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //09:20ت م0010