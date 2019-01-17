القاهرة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الممثل الخاص للرئيس الصيني يانج جيتشي، وأكد خلالها تطلع بلاده لتحقيق المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وسلطت الضوء على جلسة المحادثات التي سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى أن قوات الأمن المصرية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص بمدينة العريش بسيناء، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد عدد من المنشآت الحيوية وشخصيات مهمة.وتناولت تطورات الوضع في الأراضي اليمنية، لافتة إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على نشر 75 مراقبًا في مدينة الحديدة لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.وأنبأت عن مقتل 20 شخص من بينهم خمسة أمريكيين من قوات التحالف وإصابة العشرات إثر هجوم انتحاري شنه تنظيم داعش الإرهابي استهدف مطعم وسط مدينة منبج شمال سوريا.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن نجاة حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة في البرلمان في اقتراع بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 صوتًا.// انتهى //10:01ت م0011