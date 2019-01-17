عمّان 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسعقد ممثلو الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان ،الليلة الماضية ، اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية ، والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقال الملحق الإعلامي في السفاره اليمنية لدى الأردن محمود شحره ، إن رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج وبحضور عضو اللجنة ماجد فضايل، سلم ممثلو الأمم المتحدة قوائم بأسماء الاسرى والمعتقلين لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد في وقت لاحق اليوم بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وممثلين عن عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية ، والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمواصله النقاش بشأن الأمور العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلين بين الطرفين.وأوضح أن ممثلي المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، سلمت في اجتماعها مع ممثلو الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية.// انتهى //10:22ت م0013