الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ موعد إطلاق الدورة العاشرة من جائزة التعليم للتميز، والاستعداد لحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة وذلك يوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ في مسرح الوزارة بمدينة الرياض .وشملت الجائزة في دورتها التاسعة : الإدارة والمدرسة المتميزة، المعلم/ة المتميز، المرشد/ة الطلابي/ة المتميز، المشرف/ة التربوي المتميز، التميز الإداري، الطالب/ة المتميز ، العمل التطوعي.وأنشأت وزارة التعليم ممثلة بالأمانة العامة لجائزة التميز في دورتها التاسعة عدة مراكز للتميز في إدارات التعليم بالمناطق و المحافظات، تهدف من خلالها لنشر ثقافة التميز في مؤسسات التعليم العام بجميع مستوياتها، وبناء برامج التحسين لأداء الإدارات التعليمية و ما يرتبط بها استنادا لمعايير و مؤشرات مقننة و محكمة، وتمكين منسوبي التعليم و مؤسساته من ممارسة التميز، إضافة إلى رعاية المتميزين في الميدان التعليمي مؤسسات و أفرادا، وتأهيل منسوبي التعليم و مؤسساته للجوائز المحلية و الإقليمية و الدولية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية و الخاصة الرائدة في الجودة و التميز لتحقيق استدامة التميز .وجاءت الإحصائية للفائزين في الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز كالتالي : أولاً : الفائزون في الإدارة والمدرسة المتميزة( 10 بنين و 9 بنات), والمعلم المتميز( 10 بنين و 10 بنات), والمرشد الطلابي المتميز ( 10 بنين و 10 بنات), والمشرف التربوي المتميز ( 10 بنين و 10 بنات), والطالب المتميز( 10 بنين و 10 بنات), والعمل التطوعي المتميز ( 3 بنين و 10 بنات), والتميز الإداري "مرحلة الإدارة المبادرة" (2).ثانيا : الحاصلون على درجة التميز في الإدارة والمدرسة المتميزة ( 12 بنين و 6 بنات ), والمعلم المتميز ( 24 بنين و 36 بنات), والمرشد الطلابي المتميز ( 10 بنين و 21 بنات), والمشرف التربوي المتميز ( 17بنين و 26 بنات), والطالب المتميز ( 22 بنين و 86 بنات), وفي العمل التطوعي المتميز (4 بنين و 4 بنات).// انتهى //10:31ت م0014