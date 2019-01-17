أملج 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأزالت لجنة التعديات الفرعية بمركز الحرة التابع لمحافظة أملج أمس، تعديات على 35 موقعاً بلغت مساحتها الإجمالية لها 65 ألف متر مربع تقع بجوار الطريق الدولي أملج - الوجه .وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية وأحواش تسبب التشوه البصري ، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، فيما سلمت الأراضي للبلدية .وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .// انتهى //10:32ت م0015