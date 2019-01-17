الباحة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، جراحة دقيقة بالفقرات العنقية لمريض ثلاثيني أسهمت في إنقاذه من شلل رباعي.وكان المريض قد تعرض لحادث نتج عنه إصابته بكسر غير مستقر بالفقرة الأولى والثانية والسابعة العنقية، وتم تثبيت الفقرات المصابة وخرج المريض معافى وبصحة جيدة ولله الحمد.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //10:33ت م0016