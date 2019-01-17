بريدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسشاركت جوازات منطقة القصيم في معرض الكتاب الثاني بالقصيم، بركن حظي بتوافد العديد من الزوار للاستفادة من خدمات الجوزات .وبين مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، أن الركن قدم للزوار خدمات التفعيل وتحديث البيانات لجهاز "أبشر"، ومعرفة بعض التعليمات والإجراءات للجواز السعودي وأذونات السفر، ومطوية "جواز السفر" التي كانت من ضمن المقتنيات التي حرص على اقتناءها البعض، بالإضافة إلى العدد الأخير من مجلة "الوثيقة " .وأفاد باطلاع الزوار على أحدث الوسائل التقنية التي توفرها الجوازات لكشف حالات التزوير من خلال جهاز "عين الصقر"، مؤكداً أهمية المشاركة بهذه المناسبة لإبراز جهود المديرية العامة للجوازات والخدمات المقدمة خاصة التقنية، متمنياً لزوار المعرض الاستفادة من هذه المناسبة .// انتهى //10:38ت م0019