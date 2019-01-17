الدمام 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسبحث الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، مع الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات"جيبكا" الدكتور عبدالوهاب السعدون، في مدينة الجبيل الصناعية أمس، إمكانية إقامة فعاليات متخصصة لخدمة الصناعة بمدينة الجبيل الصناعية.واطلع الدكتور السعدون، خلال جولته على مركز الملك عبدالله الحضاري، على التجهيزات المتطورة والإمكانيات الاحترافية التي تملكها الهيئة الملكية في استضافة المؤتمرات الدولية والفعاليات.وعدّ الدكتور السعدون مدينة الجبيل الصناعية أنموذجاً حياً للمدن الصناعية التي تقام فيها منشآت اقتصادية وجاذبة للسكن، ومركزاً عالمياً لإنتاج البتروكيماويات، منوهاً بالمنشآت الصناعية، والمرافق السكنية، والأسواق، إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة .// انتهى //10:45ت م0020