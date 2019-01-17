صبيا 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمنطقة جازان غداً, يوماً مفتوحاً للجاليات, وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة التابعة لمحافظة صبيا.وأفاد مدير المكتب مسدف النعمي, أن اليوم المفتوح الذي يستهدف مختلف الجاليات بالمنطقة, يهدف إلى تعريف الجاليات بالدين الإسلامي, من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والثقافية, والمحاضرات والدروس والأنشطة والبرامج الدعوية بعدة لغات.// انتهى //10:46ت م0021