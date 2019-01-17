بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعراب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أمس عن أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن القمة العربية الإقتصادية ،مبديًا أمله بنجاحها في حين ظلت المواقف على حالها بشأن المساعي المتعلقة بتشكيل الحكومة.وتحدثت عن إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس عن مقتل خمسة إرهابيين في شمال سيناء بعد دهم قوات الأمن لبؤرتهم في مدينة العريش.ولفتت إلى التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي والذي وقع في مطعم وسط مدينة منبج شمال سوريا موقعا 16 قتيلاً بينهم خمسة مقاتلين محليين و4 أميركيين.وأشارت صحف الخميس إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على نشر ما يصل الى 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.وأخبرت عن تنديد فرنسا أمس بمحاولة إيرانية لإطلاق قمر اصطناعي باءت بالفشل وقالت إنها استعملت تقنية يمكن استخدامها في الصواريخ بعيدة المدى.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن موسكو على استعداد للعمل مع واشنطن لانقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بعد إنهيار محادثات إنقاذها داعيا أوروبا للمساعدة في إحراز تقدم.// انتهـى //11:31ت م0031