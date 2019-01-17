رام الله 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اعتبار المجلس الوطني الفلسطيني، ترؤس الرئيس محمود عباس، لمجموعة الـ77 والصين، ترسيخ لشخصية دولة فلسطين القانونية وتعزيز لمكانتها في النظام الدولي، وتقدير لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم.وسلطت الصحف الضوء على اقوال محافظة سلطة النقد الفلسطينية "أن الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني".وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة الاستيطان وبقرارات أممية تبقى حبراً على ورق، وعدم مُحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يدفع سلطات الاحتلال للتغول في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية.وأوردت صحف فلسطين خبر ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بتولي دولة فلسطين رسميا رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين، مؤكدة أن هذا الإنجاز التاريخي من شأنه ترسيخ مكانتها السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.ونشرت صحف هذا اليوم خبر ما أعرب عنه الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، عن تقديره للمواقف الصينية في المحافل الدولية فيما يرتبط بمساندة القضية الفلسطينية.// انتهى //11:55ت م0033