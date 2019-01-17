الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسنوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمذكرة التعاون النوعية التي وقعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامةللتدريب التقني والمهني بشأن تأسيس معهد إنساني يختص بالتدريب في مجال الخدمات الطبية والإنسانية التي سيتم تدريسها في المعهد بناء على احتياج الهيئة .وأشار السحيباني إلى مثل هذه النماذج التعاونية الجديدة من نوعها، التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات في بناء القدرات الإنسانية بالمجالات التي برزت فيها الهيئة، وبشكل احترافييقوم على تحديد الاحتياجات والمناهج التدريبية والمعايير المعتمدة لدى الهيئة لتأهيل الكوادر الإنسانية المتخصصة، مضيفاً ان مثل هذه النماذج هي ما تنشده الأمانة العامة للمنظمة العربية وتدعو إليه في ظل توفر الإمكانيات والخبرات الوطنية التي تقدمها المؤسسة وتعنى بتدريب وتأهيل أبناء الوطن ، مثمناً للهيئة والمؤسسة هذه الخطوة المتقدمة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية مشرفة في جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال العمل الإنساني.وأكد السحيباني على أهمية هذا المعهد في تعزيز استراتيجية الهيئة التي تميزت على مستوى الداخل بجهودها الإسعافية والتدريبية والخارج من حيث دعم بناء قدراتها المستقبلية في المجالات المتعددة لتمكينها من الاستعداد والاستجابة السريعة الفاعلة لدورها وفق المعايير الدولية ، وعبر عن سعادته بهذا المشروع المستقبلي الذي يعد واحداً من أوائل البرامج التعاونية المنهجية على مستوى العالم العربي والموجهة للعاملين في مجال العمل الإنساني والمساعدة في بناء المعارف والمهارات على مستوى العاملين في مجال الهيئة والتي تميزت في عملها الإنساني النبيل وتاريخها الحافل في هذا الميدان .وثمن "السحيباني" للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواصلة حضورها ودعمها للحراك الإنساني بما تقدمه من كوادر مؤهلة ، وخدمات لوجستية عززت من رسالتها الوطنية والمجتمعية ، مستهدفةً توقيع 35 شراكة استراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة بحلول عام 2020 وهو ما يعني بناء الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات ومنها المجال الإنساني الذي يتطلب تكاتف كيانات الدولة لإبراز رسالتها السامية .الجدير بالذكر ، أن إتفاقاً مستقبلياً سيرسم إطار التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث يقتضي هذا الاتفاق إنشاء معهد بالتعاون بينهماإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 11 /2 / 1434هـ والذي سيسهم في زيادة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال عمل الهيئة الميداني وهو ما سينعكس بدوره بالإيجاب على توسع ونشر الخدمة الإسعافية ودعم بعض المناطق بالكوادر الإنسانية المؤهلة والذي من شأنه تقليص البطالة وزيادة نسبة توظيف السعوديين في الهيئة تحقيقاً لأهدافها في تحقيق رؤية المملكة 2030م .// انتهى //11:58ت م0034