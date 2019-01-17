القدس المحتلة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساقتحمت قوة معززة من ضباط وجنود الاحتلال ومن الوحدات الخاصة، وقيادات من الاحتلال، اليوم ، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،أن هذه الاقتحامات تأتي بعد محاولة أحد عناصر شرطة الاحتلال اقتحام قبة مسجد الصخرة، وفرض الاحتلال حصارا لساعات طويلة على بواباته.إلى ذلك، جدّدت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد الاقصى المبارك وشرعت بتنفيذ جولات استفزازية في أرجائه بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.// انتهى //11:59ت م0035