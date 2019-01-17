الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبلت المديرية العامة للجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية ( البرية والبحرية والجوية ) ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ابتداءً من تاريخ 1440/1/1هـ، بإعداد خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه.وأكملت الجوازات استعدادها منذ وقت مبكر، وذلك بتطبيق خطتها السنوية التي تهدف لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة من قبل منسوبي الجوازات المؤهلين والمدربين على التعامل الأمثل مع المسافرين .وكشفت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لأداء مناسك العمرة من بداية موسم العمرة بتاريخ 1 / 1 / 1440هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 9 / 5 / 1440هـ بلغ عددهم ( 2.517.623 ) معتمراً، فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسكهم ( 2.138.501 ) معتمراً.وعملت المديرية العامة للجوازات على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وسعت لتسخير كافة الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المعتمرين عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة .وتتمنى المديرية العامة للجوازات أن يتقبل الله من المعتمرين أداء مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، وتسعد بالتواصل معهم لاستقبال استفساراتهم واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال الموحد 992، والبريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي @AljawazatKSA وحساب الخدمات الإلكترونية @EpassportGovSa.// انتهى //12:01ت م0036