الرباط 11 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 17 يناير 2019 م واستركز اهتمام الصحف المغربية الصادرة اليوم على مصادقة البرلمان الأوروبي يوم أمس ،على الاتفاق الزراعي مع المغرب والذي يتضمن عدة امتيازات بالنسبة الطرفين.وفي الشأن المغاربي تطرقت الصحف لاندلاع اشتباكات عنيفة أمس جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد عدة أشهر من الهدنة ، والتي خلفت العديد من الجرحى.وأشارت الصحف إلى إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار البريطاني المتعلق ببعثة مراقبة الهدنة في اليمن ، وخاصة وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 اشهر.كما تطرقت لحادث مقتل خمسة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة اخرين في انفجار منبج قرب دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بسوريا.ونقلت الصحف ردود الفعل الدولية بخصوص تصويت مجلس العموم البريطاني ضد اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:02ت م0037