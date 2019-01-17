بغداد 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، بالاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث "رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب" امس الذي تم خلاله التأكيد على أهمية الإسراع بالمصادقة على الموازنة الاتحادية للعام الحالي , واستكمال التشكيلة الوزارية.وركزت الصحف بشكل خاص على دعوة الرئاسات الثلاث الى تقريب الرؤى والتفاهات بين الفرقاء السياسيين , وإبعاد الشارع العراقي عن التوترات والأزمات, واعتماد لغة الحوار وتجنب التصعيد الإعلامي ,وبذل الجهود لانجاح البرنامج الحكومي.وتطرقت صحف الخميس إلى زيارة عدد من كبار المسؤولين العرب والأجانب للعراق خلال الأيام الماضية , مبرزة نتائج هذه الزيارات وعلاقتها بالدور الذي يمكن أن يلعبه العراق في المنطقة في المستقبل.وتناولت المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة، محذرة من تحولها إلى اقطاعيات خاصة لجهات حزبية معينة.وتطرقت إلى ما وصفتها بـ "الكارثة" التي حلت بنخيل العراق, بخاصة نخيل محافظة البصرة بسبب ارتفاع الملوحة في البساتين ,وتحويل جنس بعضها إلى أراض سكنية أو مشاريع استثمارية ، داعية إلى إعداد خطط لمعالجة المشكلة وتشجيع زراعة الأصناف المطلوبة للتصدير.// انتهى //12:06ت م0038