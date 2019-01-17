الجزائر 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اجتماعات وزراء خارجية دول منتدى الحوار الأورو- متوسطي 5+5، بالعاصمة المالطية فاليتا، مشيرة إلى أن مساهل سيعرض تجربة الجزائر في مجالات التنمية المستدامة وتحديات الهجرة السرية في منطقة البحر المتوسط.وتحدثت عن إضراب عام شل كل القطاعات في تونس، مشيرة إلى فشل جلسة المفاوضات التي جرت أمس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في التوصل لاتفاق ينهي يجنب الإضراب.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي أن اهانة العلم الليبي أمر غير مقبول، معربًا عن أمله في ألا تؤثر هذه الحادثة على العمل الحقيقي للقمة العربية الاقتصادية في بيروت غدًا.وتناولت تطورات الوضع في الأراضي اليمنية، لافتة الانتباه إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على نشر 75 مراقبًا في مدينة الحديدة لمدة 6 أشهر للإشراف على تنفيذ اتفاق السويد لوقف إطلاق النار.وفي الشأن السوري، اخبرت عن مقتل 20 شخصًا من بينهم خمسة أمريكيين من قوات التحالف الدولي وإصابة العشرات إثر هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف مطعمًا في مدينة منبج في شمال سوريا.وأشارت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إلى إفلات حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة في البرلمان في اقتراع بأغلبية الأصوات.// انتهى //12:08ت م0039