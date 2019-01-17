تونس 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستصدر نبأ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي دخل فيه أكثر من 650 ألف موظف اليوم واجهات الصحف التونسية ،مشيرة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد فشل حلقات من التفاوض كانت قد عقدتها الحكومة مع الاتحاد الذي يطالب بالزيادة في أجور الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة.وتحدثت دولياً عن مستجدات الأوضاع في ليبيا ،مشيرة إلى قلق وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تجاه ما وصفته بالخروقات الأمنية وتردي الأوضاع الإنسانية جنوب العاصمة.وأشارت صحف تونس إلى مقتل 20 شخص من بينهم خمسة أمريكيين من قوات التحالف وإصابة العشرات إثر هجوم انتحاري شنه تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف مطعم وسط مدينة منبج شمال سوريا.وتناولت تحذير الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة من مخاطر اشتداد الكارثة التي تتهدد القطاع بسبب أزمة نقص الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية بفعل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.وتوقفت صحف تونس عند إعلان وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية إرهابية في مدينة العريش شمال شرق شبه جزيرة سيناء في عملية أمنية أسفرت عن مقتل 5 عناصر إرهابية.// انتهى //12:10ت م0040