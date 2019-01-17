طرابلس 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسكشف المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي العميد، أحمد المسماري، عن أنَّ القوات الليبية تحركت لمحاصرة الإرهابيين غرب مدينة سبها، في عملية عسكرية جديدة أعلنت عنها القيادة العامة للجيش الليبي،لتطهير الجنوب من «داعش» الإرهابي.وبشأن الاشتباكات الدائرة حاليًا في طرابلس، قال المسماري، إنَّ اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس مسألة خطيرة للغاية، وتؤثر على حياة المدنيين والخدمات التي تصل للأهالي.// انتهى //12:17ت م0042