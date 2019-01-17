بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نهاد المشنوق اليوم في بيروت عضو اللجنة المركزية في حركة فتح المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان الوزير عزام الأحمد.وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالاضافة إلى البحث في التصعيد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.// انتهى //12:18ت م0043