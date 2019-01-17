طرابلس 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري اليوم سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألن بوغيا .وأوضح بيان صحفي صادر عن مجلس النواب الليبي ،اليوم ،أن اللقاء شهد تدارس آفاق التعاون المشترك وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة سبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.// انتهى //13:31ت م0080