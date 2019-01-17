نجران 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، أمس بمكتبه، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.ويأتي هذه اللقاء ضمن اللقاءات الثنائية التي يعقدها مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية المختلفة لرفع درجة التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيز العلاقة فيما بينها من أجل خدمة المجتمع.وأثنى معالي مدير الجامعة على جهود منسوبي الدفاع المدني ودورهم الوطني في حماية وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن الجامعة لن تتوانى في تقديم أي دعم للمديرية بما يسهم في أداء رسالتها.// انتهى //13:38ت م0083